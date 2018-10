Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will die Bundeswehr-Kontingente im Irak und in Mali nach einem Zeitungsbericht um insgesamt 550 Soldaten aufstocken. Dies hätten Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Briefen an die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag angekündigt, schreibt die "Rheinischen Post". Die Entscheidung soll morgen im Bundeskabinett getroffen werden. Dem Zeitungsbericht zufolge sollen in den Irak zusätzliche 50 Soldaten für Ausbildungsaufgaben entsendet werden. Nach Mali will die Regierung 500 zusätzliche Soldaten schicken.

