Chula Vista (SID) - US-Weltmeister Joe Kovacs folgt dem Beispiel von Deutschlands Kugelstoß-Ass David Storl (Leipzig) und pausiert für eine konzentriertere Olympia-Vorbereitung in der Hallen-Saison. Seinen Verzicht auf die Indoor-Wettkämpfe mit der WM im heimischen Portland (18. bis 20. März) teilte der 26-Jährige zu Wochenbeginn mit.

Vizeweltmeister Storl hatte bereits Mitte November für 2016 seine Hallen-Starts abgesagt. Auch Weltmeisterin Christiane Schwanitz (Dresden) tritt vor den Olympischen Spielen in Rio (5. bis 21. August) nicht in der Halle an.