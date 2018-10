Berlin (dpa) - Auch die Schauspielerin Senta Berger (74) hat schwache Momente. "Natürlich ist man nicht immer stark, also ich bin es nicht!", sagte die gebürtige Wienerin dem Frauenmagazin "Meins".

"Ich bin Stimmungen unterworfen." Aber sie wehre sich und könne sich am eigenen Schopf wieder aus einer Trübnis herausziehen. Berger, die auch in Hollywood spielte, ist zurzeit vor allem für ihre Rolle in der Krimireihe "Unter Verdacht" bekannt. Wichtig waren in ihrer Karriere auch Serien wie "Kir Royal" oder "Die schnelle Gerdi".

In einer Umfrage für "Meins", die das Institut TNS Emnid unter Menschen über 50 Jahren machte, wählten die Befragten Senta Berger zur beliebtesten Frau in dieser Altersgruppe. Auf sie folgen die Schauspielkolleginnen Iris Berben (65) und Hannelore Elsner (72). Bundeskanzlerin Angela Merkel (61) liegt in dieser Umfrage auf Platz 15.