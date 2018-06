Baden-Baden (dpa) - Mit "25" ist Adele die erste Nummer eins des Jahres 2016 in den Album-Charts. Das teilte GfK Entertainment am Montag mit. Die britische Sängerin stand schon Ende 2015 mehrmals auf Platz eins.

Auch in den Single-Charts dominiert Adele: Ihr Hit "Hello" steht nach wie vor auf Platz eins, vor Robin Schulz & J.U.D.G.E. ("Show Me Love") und Glasperlenspiel ("Geiles Leben").

Platz zwei und drei bei den Alben nehmen diese Woche Unheilig ("MTV Unplugged - 'Unter Dampf - Ohne Strom'") und Sarah Connor ("Muttersprache") ein. Vorwochensiegerin Helene Fischer rutscht mit "Weihnachten" auf Platz acht. Einziges neu platziertes Album in der traditionell ruhigen Zeit zwischen den Jahren ist "Love Stuff" der amerikanischen Newcomerin Elle King auf Platz 93. In den Single-Charts gelingt dem Volksmusikrocker Andreas Gabalier ("Hulapalu") auf Platz 27 der höchste Neueinstieg.

Nur wenige Tage nach dem Tod ihres Frontmannes Lemmy Kilmister kehrt die britische Band Motörhead noch einmal in die Offiziellen Deutschen Charts von GfK Entertainment zurück. Mit "Bad Magic", ihrem letzten Studiowerk und bislang einzigem Nummer-eins-Album in Deutschland, schafft es die Band bis auf Platz elf. Das "Best Of" steht auf Rang 32, "Aftershock" auf 79.

GfK Entertainment