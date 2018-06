Würzburg (dpa) - Der Prozess gegen einen Autobahnschützen wird ab heute vor dem Landgericht Würzburg neu aufgerollt. Der Fernfahrer wurde vor einem Jahr zu zehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil er jahrelang auf Lkw-Anhänger geschossen und dabei auch Menschen verletzt hatte. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil aber in Teilen wieder auf. Im Oktober 2014 war der 59 Jahre alte Mann aus der Eifel wegen vierfachen versuchten Mordes sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz, wegen Sachbeschädigung und versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in 108 Fällen verurteilt worden.

