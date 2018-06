Norddeich/Juist (dpa) - Nach einer mehrstündigen Zwangspause vor der Nordsee-Insel Juist ist eine Fähre mit 650 Passagieren wieder flott. Das Schiff "MS Frisia II" konnte die Fahrt von der Insel zum Festlandhafen Norddeich Mole mit einsetzendem Hochwasser fortsetzen, teilte die Reederei Norden-Frisia mit. Die Fähre war am Morgen auf halber Strecke zwischen Juist und dem Festlandhafen im Watt auf Schlick festgelaufen. Gefahr bestand nach Reederei-Angaben nicht. Das Schiff wird noch am Abend am Festland erwartet.

