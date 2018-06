Berlin (SID) - Die deutschen Volleyballer sind mit einem wichtigen Sieg in das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin gestartet. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen bezwang im ersten Spiel der Gruppe A Belgien mit 3:0 (28:26, 25:19, 26:24) und schaffte damit beim hochklassig besetzten Achter-Turnier den erhofften Auftakterfolg. Weitere Gegner der Deutschen sind am Mittwoch (18.00 Uhr) der Weltliga-Zweite Serbien und am Freitag (20.00 Uhr) Weltmeister Polen.

Nur der Sieger des Turniers ist sicher bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro dabei, die zweit- und drittplatzierten Teams erhalten eine weitere Qualifikations-Chance bei einem Turnier in Japan im Mai/Juni. In der Gruppe B spielen Olympiasieger Russland, Europameister Frankreich, der Olympiavierte Bulgarien und Finnland. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für die Halbfinals am Samstag, am Sonntag finden das Spiel um Platz drei und das Finale statt.