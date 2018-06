Den Haag (AFP) Die 2013 von Syrien deklarierten Chemiewaffen sind nach Angaben der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) vollständig zerstört. OPCW-Chef Ahmet Üzümcü erklärte am Dienstag, damit ende ein "wichtiges Kapitel in der Beseitigung des syrischen Chemienwaffenprogramms". Die letzten 75 Behälter mit Giftgasstoffen wurden demnach von einer US-Firma in Texas vernichtet.

