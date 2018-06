Diyarbakir (AFP) Nach mehr als vier Monaten Haft haben die türkischen Behörden einen irakischen Reporter auf Kaution freigelassen, der über den Kurdenkonflikt im Südosten des Landes berichtet hatte. Mohammed Ismael Rasool dürfe aber nicht das Land verlassen, bis der Prozess gegen ihn beendet sei, verlautete am Dienstag aus Justizkreisen in Diyarbakir. In der mehrheitlich von Kurden bewohnten Stadt war Rasool Ende August gemeinsam mit zwei britischen Reportern des Internetsenders Vice News wegen Terrorvorwürfen festgenommen worden.

