Ankara (AFP) In der Krise zwischen Saudi-Arabien und dem Iran sowie weiteren Staaten der Region hat die Türkei Vermittlungsbemühungen angekündigt. Sein Land sei "bereit, jede Anstrengung zur Lösung der Probleme zu unternehmen", sagte Regierungschef Ahmet Davutoglu am Dienstag in Ankara, ohne nähere Details zu nennen. Die Türkei erwarte zudem "von allen Staaten der Region gesunden Menschenverstand sowie Schritte zur Entspannung".

