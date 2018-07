Riad (AFP) Inmitten der diplomatischen Krise zwischen Saudi-Arabien und dem Iran ist der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, in der saudiarabischen Hauptstadt Riad zu Gesprächen mit Diplomaten und syrischen Oppositionsvertretern zusammengekommen. De Mistura habe am Dienstag zunächst die Botschafter der Länder getroffen, die an den internationalen Beratungen in Wien zu einer Beendigung des Syrienkonflikts teilgenommen hätten, verlautete aus arabischen Quellen. Anschließend habe es Gespräche mit syrischen Oppositionellen gegeben, um ein Datum für Friedensgespräche und die Zusammensetzung der Oppositionsdelegation festzulegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.