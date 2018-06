Washington (AFP) Die US-Behörden haben am Montag (Ortszeit) die Festnahme von 121 illegal Eingewanderten bekanntgegeben, die in ihre Heimatländer in Mittelamerika abgeschoben werden sollen. Die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) habe am vergangenen Wochenende "abgestimmte Einsätze auf nationaler Ebene" vorgenommen, "um verstärkt Erwachsene auszuweisen, die mit ihren Kindern ins Land gekommen sind", erklärte US-Heimatschutzminister Jeh Johnson. Angesichts der "Sensibilität" der Angelegenheit sei "eine Reihe an Vorsichtsmaßnahmen" getroffen worden, etwa der Einsatz weiblicher Beamter und medizinischen Personals.

