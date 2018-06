Washington (AFP) Ein in den USA wegen Mordes an einem Schwarzen angeklagter weißer Polizist ist in Erwartung seines Prozesses aus dem Gefängnis freigekommen. Wie die Zeitungen "The Post" und "Courier" am Montag berichteten, kam Michael Slager gegen eine Kaution in Höhe von 500.000 Dollar (knapp 462.000 Euro) frei. Er war seit seiner Festnahme im April vergangenen Jahres inhaftiert und muss sich wegen Mordes an dem 50-jährigen Walter Scott im Staat South Carolina verantworten.

