Jakarta (dpa) - Ein seit Monaten aktiver Vulkan hat in Indonesien erneut eine Aschewolke in die Luft geschleudert. Die Vulkanbehörde verhängte für den 1784 Meter hohen Soputan auf der Insel Sulawesi die zweithöchste Alarmstufe. Damit werden Anwohner gewarnt, sich aus der Umgebung fernzuhalten. Über dem Vulkan habe am Abend eine 300 Meter hohe Aschewolke gestanden, hieß es von der Behörde für Katastrophenschutz. Der Soputan war 2015 mehrfach aktiv. Es wurde aber niemand verletzt.

