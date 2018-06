Berlin (dpa) - Wegen des Verdachts auf Sprengstoff ist das Kanzleramt vorübergehend abgesperrt worden. Experten gaben aber bereits nach kurzer Zeit Entwarnung. Ein Sprengstoffhund hatte bei der routinemäßigen Überprüfung der eingehenden Post auf dem Gehweg vor der Zufahrt am Morgen angeschlagen. In den Postkisten habe das Entschärferteam dann aber nichts Verdächtiges gefunden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es sei noch unklar, was den Alarm letztlich ausgelöst habe.

