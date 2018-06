Peking (AFP) Die bislang auf Unterhaltung und Immobilien spezialisierte chinesische Unternehmensgruppe Wanda investiert nun auch in die Gesundheit. Wanda werde 2,3 Milliarden Dollar (2,1 Milliarden Euro) in drei Krankenhäuser in China investieren, um sich breiter aufzustellen, teilte das Konglomerat am Mittwoch mit. Die betroffenen Krankenhäuser stehen in Shanghai, Chengdu und in der Hafenstadt Quingdao. Sie sollen eine Gesundheitsversorgung nach "internationalem Standard" anbieten und von Ausländern verwaltet werden, wie Wanda weiter mitteilte.

