Hannover (AFP) Nach dem Fund einer erstochenen Frau in Hannover ist deren dringend tatverdächtige 17-jährige Tochter am Mittwochmorgen in einem Einkaufszentrum festgenommen worden. Zeugen hätten die per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Jugendliche erkannt und die Polizei gerufen, teilten die Beamten in der niedersächsischen Stadt mit.

