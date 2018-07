Tokio (AFP) Ein Pressebericht über eine Verringerung der Produktion von Apples iPhone 6s und 6s Plus hat die Aktien von Zulieferfirmen des US-Konzerns unter Druck gesetzt. Einen Tag nach dem Bericht der japanischen Zeitung "Nikkei" gaben am Mittwoch an der Börse in Tokio die Wertpapiere mehrerer japanischer Elektrokonzerne nach. Die Zeitung hatte berichtet, dass Apple die Produktion der Smartphones im ersten Quartal 2016 um 30 Prozent reduzieren wolle.

