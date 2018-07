Berlin (AFP) Im vergangenen Jahr sind 1,1 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Dies geht aus der Asylstatistik für 2015 hervor, die Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Mittwoch in Berlin veröffentlichte. Die 1,1 Millionen Flüchtlinge wurden im so genannten EASY-Verfahren erfasst, bei dem die Flüchtlinge nach ihrer Einreise auf die Erstaufnahmeeinrichtungen verteilt werden.

