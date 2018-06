New York (AFP) Die internationale Gemeinschaft hat den neuen Atomtest Nordkoreas scharf verurteilt. Die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrats einigten sich bei einer Dringlichkeitssitzung am Mittwoch in New York darauf, "zusätzliche Maßnahmen" gegen Pjöngjang zu ergreifen. Experten äußerten Zweifel, ob es sich bei dem Atomversuch tatsächlich um den Test einer Wasserstoffbombe handelte. Nordkorea hatte bereits in den vergangenen Jahren drei Atomtests vorgenommen.

