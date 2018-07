Berlin (AFP) In Berlin ist am Mittwochabend ein Regionalzug mit rund 180 Insassen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Ein Insasse in dem Zug der Niederbarnimer Eisenbahn bemerkte um kurz nach 20.00 Uhr einen Schmauchgeruch und informierte das Zugpersonal, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Es habe sich Qualm in einer Art Schaltkasten entwickelt. Durch das folgende Feuer sei der Zug völlig ausgebrannt. Niemand sei jedoch verletzt worden.

