Wildbad Kreuth (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer will sein Bemühen um einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik der großen Koalition verstärken. Die Bevölkerung könne sich darauf verlassen, dass die CSU "in den kommenden Monaten massiv für die Begrenzung der Zuwanderung eintreten wird auf allen Ebenen", sagte Seehofer zum Auftakt der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe am Mittwoch in Wildbad Kreuth. "In aller Sachlichkeit, in aller Ruhe bleibe ich bei meiner Forderung, dass wir 2016 eine Wende in der Flüchtlingspolitik in allen Facetten brauchen."

