Wildbad Kreuth (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) muss sich auf anhaltenden Widerstand der Schwesterpartei CSU gegen ihre Flüchtlingspolitik einstellen. Zum Auftakt der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe sagte Parteichef Horst Seehofer am Mittwoch in Wildbad Kreuth: "In aller Sachlichkeit, in aller Ruhe bleibe ich bei meiner Forderung, dass wir 2016 eine Wende in der Flüchtlingspolitik in allen Facetten brauchen." Merkel war erstmals auf der Klausur zu Gast, sie rief die Schwesterparteien zur Besinnung auf Gemeinsamkeiten auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.