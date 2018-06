Berlin (AFP) Schließen sich Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel zusammen, wirkt sich das zwar nicht auf die Produktpreise aus, wohl aber auf die Produktvielfalt. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie unter Beteiligung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Forscher untersuchten mehrere Zusammenschlüsse auf dem niederländischen Lebensmittelmarkt zwischen 2009 und 2012 und kamen zu dem Schluss, dass die Vielfalt an Produkten, und zwar von Marken innerhalb einer Produktkategorie wie Wurstwaren oder Reinigungsmittel, dort "signifikant" abgenommen habe, wo Unternehmen vorher in direktem Wettbewerb zueinander gestanden hatten.

