Peking (dpa) - Ein leichtes Erdbeben in Nordkorea ist nach Angaben der chinesischen Erdbebenwarte vermutlich künstlich ausgelöst worden. Nach Spekulationen über einen Atomtest sprach die Behörde in Peking vom Verdacht einer Explosion. Das Beben war in der Nähe des nordkoreanischen Atomtestgeländes in Kilju im Nordosten des Landes lokalisiert worden. Auch Japan prüft, ob es sich möglicherweise um einen Atomtest handelte, wie ein Sprecher der Regierung in Tokio laut Medien erklärte. Der Sicherheitsrat in Tokio werde hierzu zusammenkommen.

