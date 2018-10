Brüssel (AFP) Trotz Wiedereinführung von Grenzkontrollen durch Dänemark und Schweden haben sich beide Länder und auch Deutschland grundsätzlich zum Schlagbaum-freien Schengenraum bekannt. "Wir sind alle übereingekommen, dass Schengen und die Reisefreiheit erhalten bleiben müssen", sagte EU-Binnenkommissar Dimitris Avramopoulos am Mittwoch nach einem Dringlichkeitstreffen mit Vertretern aus Kopenhagen, Stockholm und Berlin in Brüssel. Die "außergewöhnlichen Maßnahmen" müssten aufs Notwendigste begrenzt und so schnell wie möglich wieder beendet werden.

