Los Angeles (dpa) - Pop-Star Justin Timberlake (34) gibt bei dem geplanten Trickfilm "Trolls" den Ton an. Der Sänger, der eine der Hauptsprechrollen übernimmt, wird laut "Hollywood Reporter" auch am Soundtrack und an einzelnen Liedern mitwirken.

In dem Film von DreamWorks Animation geht es um die Troll-Puppen mit den großen Haartollen, die der Däne Thomas Dam 1959 erfand. Timberlake soll einen Troll namens Branch vertonen. Sein weibliches Gegenstück ist Anna Kendrick ("Pitch Perfect"), die eine Prinzessin spricht. Regie führen Mike Mitchell und Walt Dohrn, die zuvor "Für immer Shrek" auf die Leinwand brachten. Als Schauspieler sammelte Timberlake schon mit Filmen wie "The Social Network", "Freunde mit gewissen Vorzügen" und "Inside Llewyn Davis" Erfahrung. "Trolls" soll im kommenden November in den US-Kinos anlaufen.