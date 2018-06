Los Angeles (dpa) - US-Model Kelly Rohrbach (25) soll in der Leinwandversion von "Baywatch" die Rettungsschwimmerin C.J. Parker spielen, wie die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "TheWrap.com" berichten. Durch diese Rolle war Pamela Anderson als TV-Badenixe am Malibu-Strand berühmt geworden.

Zac Efron (28, "The Lucky One - Für immer der Deine") und Dwayne Johnson (43, "San Andreas") stehen schon länger für die Hauptrollen als Bademeister fest. Auf Instagram hieß Johnson das blonde Model in der Baywatch-Familie willkommen. Sie sei "smart, taff und lustig", kommentierte der Hollywood-Star. Als Regisseur holte das Paramount-Studio Seth Gordon ("Kill the Boss") an Bord. Die 90er-Jahre-Serie mit David Hasselhoff als Rettungsschwimmer von Malibu ist längst Fernsehkult.