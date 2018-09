Paris (AFP) Der chinesische Künstler und Dissident Ai Weiwei zeigt erstmals einige seiner Werke in Frankreich. Im Pariser Kaufhaus Bon Marché startet am 16. Januar eine Ausstellung über das Thema Kindheit, wie das Warenhaus auf seiner Website mitteilte. Bis zum 20. Februar werden in dem Geschäft an der Seine riesige Strukturen, 3-D-Figuren und Drachen aus Bambus und Seidenpapier zu sehen sein.

