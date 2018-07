Hamburg (SID) - Linksverteidiger Ronny Marcos (22) vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV steht vor einem Wechsel zum Zweitliga-Klub SpVgg Greuther Fürth. Die Hanseaten bestätigten am Mittwoch Gespräche mit den Franken. Marcos, der in dieser Saison nur in der U23 zum Einsatz gekommen ist, trat die Reise ins Trainingslager des HSV in Belek (bis 16. Januar) nicht an.