Rom (dpa) - Fußball-Weltmeister Sami Khedira und sein Club Juventus Turin haben mit ihrem achten Ligasieg in Serie einen erfolgreichen Start ins neue Jahr gefeiert. Der Rekordmeister siegte am 18. Spieltag der Serie A 3:0 (2:0) bei Schlusslicht Hellas Verona.

Turin ist nun Tabellen-Vierter in der Serie A mit drei Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand. Auch der Tabellenführer gab sich keine Blöße. Durch einen Treffer der Argentiniers Mauro Icardi kurz vor der Pause gewann das Team von Trainer Roberto Mancini mit 1:0 beim FC Empoli. Inter liegt einen Punkt vor dem AC Florenz und dem SSC Neapel. Die Süditaliener kamen gegen den FC Turin zu einem 2:1-Erfolg. Florenz gewann mit 3:1 bei US Palermo.

Nationalspieler Antonio Rüdiger gelang mit der AS Rom nach 2:0-Führung nur ein enttäuschendes 3:3 (2:1) bei Chievo Verona. Für Lazio Rom und Joker Miroslav Klose begann das neue Jahr mit einem torlosen Remis gegen den FC Carpi ebenfalls enttäuschend.

Juve erwischte gegen Schlusslicht Hellas Verona, das auf den an der Wade verletzten Ex-Bayern Luca Toni verzichten musste, einen guten Start. Der Argentinier Paulo Dybala brachte die Gastgeber mit einem Freistoß in Führung (8. Minute), Leonardo Bonucci per Kopf (45.) und Simone Zaza (82.) erhöhten. Mit dem achten Erfolg in Serie kletterte Juve mit Khedira in der Startelf in der Tabelle.

Die Roma enttäuschte beim 3:3 gegen Chievo Verona auf ganzer Linie. Nach der 2:0-Führung durch den erst 18 Jahre alten Sadiq Umar (7.) und Alessandro Florenzi (37.) kassierten die Gäste zunächst den Ausgleich, bevor noch Roms Iago Falque (71.) und Chievos Pepe (86.) trafen. Für Rüdiger und die Roma war das Remis zum Auftakt des neuen Jahres ein neuer Rückschlag, nachdem das Team erst im letzten Spiel vor der Winterpause seine wochenlange Negativserie beendet hatte.

Ebenfalls eine Enttäuschung gab es für Lazio Rom, das mit dem früheren Nationalspieler Miroslav Klose, der in der 62. Minute eingewechselt wurde, zu Hause nur zu einem 0:0 gegen den Vorletzten FC Carpi kam. Der Hauptstadtclub liegt damit weiter auf Rang zehn und verliert die Europa-League-Ränge immer mehr aus den Augen.

