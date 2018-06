Athen (AFP) Nachdem jüdische Israelis auf dem Athener Flughafen zwei arabische Passagiere zwangen, eine startbereite Maschine zu verlassen, hat die Palästinenserführung die griechische Regierung zu Ermittlungen aufgefordert. "Das fürchterliche Benehmen der israelischen Passagiere erinnert an die schlimmsten Jahre der Apartheid in Südafrika", sagte PLO-Generalsekretär Sajeb Erakat am Mittwoch. "Wir sind auch entsetzt, wie diskriminierend die beiden Palästinenser von den Flugbegleitern der Aegean Airlines behandelt wurden", fügte er hinzu.

