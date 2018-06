Teheran (AFP) Im Konflikt mit Saudi-Arabien hat der Iran die Führung in Riad aufgefordert, sich Teheran "nicht länger entgegenzustellen". "Seit zweieinhalb Jahren stellt sich Saudi-Arabien den diplomatischen Bemühungen des Iran entgegen", sagte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Mittwoch in Teheran. Der Iran habe "nie Spannungen schüren wollen", sondern "immer eine Politik des Friedens, der Verständigung und des Dialogs mit seinen Nachbarn" verfolgt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.