Hamburg (dpa) - Caught-in-the-Act-Mitglied Eloy de Jong (42) lässt seine Tochter mit drei Elternteilen aufwachsen.

"Indy hat drei Menschen, die sie lieben - eine Mutti und zwei Väter", sagte der niederländische Sänger dem Magazin "Closer". Er, sein Freund und die leibliche Mutter hätten sich vor fünf Jahren gemeinsam entschieden, Eltern zu werden. "Wir teilen uns das Sorgerecht für Indy und auch sonst alles." Sie gingen auch zu dritt zu den Elternabenden der vierjährigen Tochter, sagte der frühere Mädchenschwarm.

Caught in the Act zählte zu den erfolgreichsten Boygroups der Neunziger, bevor die Band sich 1998 auflöste. An Silvester gab es eine Wiedervereinigung in Berlin: Drei der vier ursprünglichen Mitglieder traten gemeinsam bei der Feier vor dem Brandenburger Tor auf.

Wegen seines Vaters habe er früher große Schwierigkeiten im Umgang mit seiner Homosexualität gehabt, erzählte de Jong: "Mein Vater hat nie akzeptiert, dass ich auf Männer stehe. Wenn ein schwuler Mann im Fernsehen zu sehen war, sagte er immer: "Weg damit"." Dann habe er sofort umgeschaltet. "Ich habe lange nicht verarbeiten können, dass ich schwul bin."

Vorabmeldung von "Closer"