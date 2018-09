Berlin (dpa) - Die meisten Flüchtlinge in Deutschland wohnen in winterfesten Quartieren. In 10 von 16 Bundesländern müssen sie bei den kalten Temperaturen nicht mehr in Zelten ausharren. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. Lediglich in Bremen hat der Wintereinbruch einige in Zelten lebende Asylbewerber kalt erwischt. Rund 500 Flüchtlinge sind dort nach Angaben der Sozialbehörde noch in beheizten Zelten untergebracht. 750 Menschen wurden aus Zelten in Sporthallen und Schulen umquartiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.