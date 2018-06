Rangun (AFP) Nach ihrem historischen Wahlsieg in Myanmar nehmen die Abgeordneten der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi Anfang Februar ihre Parlamentssitze ein. Das neue Parlament werde am 1. Februar mit "allen Abgeordneten" zusammentreten, teilte Parlamentspräsident Shwe Mann am Mittwoch mit. Die neue Regierung kann aber erst nach dem Rücktritt von Präsident Thein Sein am 31. März gebildet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.