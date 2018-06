Neureuther und Dopfer im Slalom-Doppelpack: Geteilter vierter Platz

Santa Caterina (dpa) - Felix Neureuther und Fritz Dopfer sind beim ersten Weltcup-Slalom des Jahres mit der gleichen Gesamtzeit gemeinsam auf Rang vier gekommen. Auf das Podest fehlten beiden am Mittwoch in Santa Caterina 0,75 Sekunden. Marcel Hirscher gelang in Italien der erste Torlauf-Sieg der Saison. Der Österreicher war 0,21 Sekunden schneller als Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Dritter wurde Alexander Choroschilow aus Russland. Dominik Stehle kam auf Rang 24. Nach dem ersten Durchgang lag er noch auf Rang 13.

Tennisprofi Haas sagt für Australian Open ab

Melbourne (dpa) - Tommy Haas hat seine Teilnahme an den Australian Open abgesagt. Das teilten die Organisatoren des ersten Grand-Slam-Tennisturniers des Jahres am Mittwoch via Twitter mit. Wegen einer Schulterverletzung könne der 37 Jahre alte gebürtige Hamburger nicht in Melbourne aufschlagen. Die Australian Open beginnen am 18. Januar. Haas war in den vergangenen Jahren immer wieder von Schulter- und Hüftverletzungen geplagt worden und musste mehrmals an der Schulter operiert werden. 2016 soll voraussichtlich das letzte Jahr des zweimaligen Familienvaters auf der Tennis-Tour sein.

Poltoranin gewinnt 5. Tour-Etappe - Johaug siegt bei den Frauen

Oberstdorf (dpa) - Der Norweger Martin Johnsrud Sundby muss um seinen dritten Tour-de-Ski-Sieg in Serie bangen. Am Mittwoch kam er in Oberstdorf auf der fünften Etappe, einem 15-Kilometer-Massenstartrennen in der klassischen Technik, mit über einer halben Minute Rückstand nur auf Rang 23. Den Sieg sicherte sich in 35:35,9 Minuten der Kasache Alexej Poltoranin vor dem Schweizer Dario Cologna. Die deutschen Männer überraschten dank Andreas Katz mit Platz acht. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Therese Johaug über 10 Kilometer in der klassischen Technik. Denise Herrmann belegte Platz zehn direkt vor Sandra Ringwald, die sich als beste Deutsche in der Gesamtwertung auf Rang 13 verbesserte.

Deutsches Tennis-Team Lisicki/Zverev holt ersten Sieg beim Hopman Cup

Perth (dpa) - Das deutsche Tennis-Duo Sabine Lisicki und Alexander Zverev hat beim Hopman Cup in Perth den ersten Sieg gefeiert. Im zweiten Gruppenspiel der inoffiziellen Mixed-Weltmeisterschaft in Perth setzten sich die 26 Jahre alte Berlinerin und der 18-jährige Hamburger gegen Frankreich mit 2:1 durch. Die Entscheidung fiel am Mittwoch durch einen 6:4, 6:7 (6:8), 10:6-Erfolg im abschließenden Mixed. Zuvor hatte Lisicki gegen Caroline Garcia 2:6, 6:7 (5:7) verloren und Zverev durch ein 6:2, 6:2 gegen Kenny de Schepper für den Ausgleich gesorgt. Im letzten Gruppenspiel wartet am Freitag (3.00 Uhr MEZ) Großbritannien mit Heather Watson und Andy Murray.

Kritik an Trainingslagern am Golf: "Clubs haben Verantwortung"

Frankfurt/Main (dpa) - Der Landessportbund Hessen hat massive Kritik an Bundesliga-Clubs wie Eintracht Frankfurt, Bayern München oder Borussia Dortmund geübt, die ihr Wintertrainingslager erneut in Ländern am Persischen Golf absolvieren. "Sport-Organisationen und -Clubs haben eine politische Verantwortung. Gerade Fußballspieler werden häufig als Vorbilder verehrt und sollten sich auch wie solche verhalten", sagte LSB-Präsident Rolf Müller am Mittwoch. "Wenn Clubs also in Länder wie Katar oder Abu Dhabi reisen, erwarte ich zumindest eine kritische Einordnung von Seiten des Vereins."

Aubameyang reist ins BVB-Trainingslager nach - Torjäger in Afrika

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund reist am Donnerstag zunächst ohne Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang ins Trainingslager nach Dubai. Wie der BVB am Mittwoch mitteilte, wird Aubameyang erst verspätet zum Team stoßen. Der Dortmunder Angreifer fehlte auch am zweiten Arbeitstag des neuen Jahres und reist stattdessen in Abstimmung mit seinem Club nach Abuja in Nigeria zur Wahl Afrikas "Fußballer des Jahres". Neben Aubameyang stehen der Ghanaer Andre Ayew (Swansea City) und der Ivorer Yaya Toure (Manchester City) in der Endauswahl.

Nowitzkis Mavericks gewinnen Basketball-Krimi

Dallas (dpa) - In einem Basketball-Krimi haben Dirk Nowitzkis Dallas Mavericks ihren 20. Saisonsieg in der NBA gefeiert. Die Texaner entschieden das Heimspiel gegen die Sacramento Kings am Dienstag (Ortszeit) nach zweimaliger Verlängerung mit 117:116 für sich. Dabei lagen die Gastgeber 1:20 Minuten vor Ende der zweiten Overtime noch mit 109:116 hinten, ehe Nowitzki mit einem Drei-Punkte-Wurf das Signal zur dramatischen Wende gab. Für die Entscheidung sorgte Deron Williams per Dreier mit der Schlusssirene. Williams war mit 25 Punkten auch bester Werfer der Mavs, Nowitzki steuerte 23 Zähler bei.

Freiburger Doping-Kommission stößt auf "Forschungsskandal"

Freiburg (dpa) - Bei der Aufklärung der Doping-Vergangenheit der Universität Freiburg ist die eingesetzte Untersuchungskommission laut eigenen Angaben auf einen "Forschungsskandal" gestoßen. Es seien zahlreiche sportmedizinische Arbeiten mit zum Teil erheblichen wissenschaftlichen Mängeln entdeckt worden, sagte die Vorsitzende der Kommission, Letizia Paoli, am Mittwoch.