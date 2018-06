Brüssel (AFP) Die EU hat den von Nordkorea bekannt gegebenen Test einer Wasserstoffbombe als schweren Verstoß gegen UN-Resolutionen verurteilt. Wenn sich bestätigen sollte, dass es sich tatsächlich um einen Atomwaffentest gehandelt habe, dann sei dies "ein schwerer Verstoß" gegen Nordkoreas Verpflichtung, "keine Atomwaffen zu produzieren oder zu testen", erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwoch in Brüssel. Dies sei durch "mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates festgelegt". Der Test sei zudem eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit in ganz Nordostasien.

