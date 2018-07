Wien (AFP) Im österreichischen Klagenfurt hat eine Passantin in einer Mülltonne ein lebendes Neugeborenes gefunden. Nach Angaben der Polizei war der Junge am Mittwoch in kritischem, aber stabilem Zustand. Die Frau fand das Baby laut einem Bericht der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Dienstagabend, es lag in einer Tasche und war in ein Tuch gewickelt. Es wurde ins Klinikum von Klagenfurt gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.