Singapur (AFP) Madonnas erstes und einziges Konzert in Singapur ist nur für Erwachsene: Wegen "sexueller Anspielungen" während der Show hätten die Behörden das Konzert für alle Fans unter 18 Jahren verboten, teilte der örtliche Organisator MediaCorp Vizpro am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. Das Konzert im Rahmen von Madonnas "Rebel Heart Tour" soll am 28. Februar im großen Stadion von Singapur stattfinden, es bietet Sitzplätze für 55.000 Zuschauer.

