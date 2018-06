Leipzig (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat zum ersten Mal im neuen Jahr beim Versandhändler Amazon zum Streik aufgerufen. Betroffen seien die Standorte Leipzig sowie Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen, heißt es. Da in Bayern und Baden-Württemberg wegen des Feiertags nicht gearbeitet werde, seien heute nur drei Amazon-Standorte regulär in Betrieb: Berlin, Koblenz und Bad Hersfeld. Verdi fordert für die 10 000 Mitarbeiter einen Tarifvertrag nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels. Das Unternehmen sieht sich als Logistiker.

