Perth (SID) - Tennisstar Serena Williams aus den USA hat sich beim Hopman Cup in Perth aufgrund ihrer Knieprobleme endgültig zurückgezogen. Mit Blick auf den Start bei den Australian Open in Melbourne (18. bis 31. Januar) wird die 34-Jährige nicht beim abschließenden Spiel der Amerikaner gegen Tschechien am Donnerstag antreten. Vicky Duval (20) ersetzt Williams, das teilten die Veranstalter mit.

Am Dienstag hatte die Weltranglistenerste bereits in ihrem ersten Match seit mehr als drei Monaten Pause angeschlagen aufgegeben und das Spiel gegen Jarmila Wolfe (Australien) abgebrochen. Williams plagt sich mit einer Entzündung im Knie, die nur langsam verschwindet.

Ihren Start bei den Australian Open in Melbourne (18. bis 31. Januar) sieht Williams jedoch nicht in Gefahr. "Ich habe in der Saisonpause wirklich hart trainiert und mich wirklich über die Grenzen hinaus gepusht", sagte sie schon am Dienstag: "Ich denke einfach, ein oder zwei Tage Pause werden schon einen großen Unterschied ausmachen." Sie glaube fest daran, beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres fit zu sein.