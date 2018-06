Istanbul (AFP) Türkische Sicherheitskräfte haben vor der Küste Libyens 13 Tonnen Marihuana auf einem unter bolivianischer Flagge fahrendem Schiff sichergestellt. Es war der erste Anti-Drogen-Einsatz der Türkei in internationalen Gewässern, teilte am Mittwoch das türkische Innenministerium mit. Das Schiff hatte die Drogen in einem syrischen Hafen geladen und war auf dem Weg nach Westeuropa, berichtete die halbamtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Zehn Verdächtige wurden festgenommen.

