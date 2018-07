Ankara (AFP) Die türkische Polizei hat bei einer Razzia in der westtürkischen Stadt Izmir mehr als 1200 billig gemachte Schwimmwesten beschlagnahmt, die für Flüchtlinge bei ihrer Flucht von der Türkei über das Agäische Meer nach Griechenland bestimmt waren. Der von der Polizei durchsuchte Betrieb in Izmir hatte die Rettungswesten illegal hergestellt, wie örtliche Medien am Mittwoch meldeten.

