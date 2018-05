Istanbul (AFP) Dem islamischen Prediger Fethullah Gülen, einstigem Vertrauten und heutigem Erzfeind von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, wird seit Mittwoch in Istanbul der Prozess gemacht. Der in den USA lebende Gülen muss sich in Abwesenheit wegen mutmaßlicher "Umsturzversuche" und "Bildung einer Terrorgruppe" verantworten. In seiner Anklagerede forderte der Istanbuler Staatsanwalt lebenslange Haft für den 74-Jährigen und zwei mitangeklagte frühere Polizeichefs.

