Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat den von Nordkorea bekannt gegebenen Test einer Wasserstoffbombe auf das Schärfste verurteilt. Nordkorea habe damit erneut Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verletzt und sich gegen "die Grundsätze der Völkergemeinschaft" gestellt, erklärte Steinmeier am Mittwoch in Berlin. Die Regierung in Pjöngjang gefährde mit ihrem Verhalten zudem die regionale und internationale Sicherheit.

