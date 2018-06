New York (AFP) Nach der Verkündung des Tests einer Wasserstoffbombe durch Nordkorea planen die Vereinten Nationen nach Angaben Großbritanniens eine Verschärfung der Sanktionen gegen Pjöngjang. "Wir werden mit anderen an einer Resolution über weitere Sanktionen arbeiten", sagte der britische UN-Botschafter Matthew Rycroft am Mittwoch vor Journalisten in New York. Um 17.00 Uhr MEZ kommt der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.