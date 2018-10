Tripolis (AFP) Der UN-Sondergesandte für Libyen, Martin Kobler, hat vor einem weiteren Erstarken der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in dem nordafrikanischen Land gewarnt. "Jeder Tag, an dem das Abkommen (zwischen den rivalisierenden Regierungen) nicht umgesetzt wird, ist ein gewonnener Tag für den IS", erklärte der deutsche Diplomat am Mittwoch.

