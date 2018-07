New York (AFP) Der Internetkurznachrichtendienst Twitter will sich offenbar von der Begrenzung auf 140 Zeichen trennen. Das Unternehmen denke über 10.000-Zeichen-Botschaften nach, berichtete am Dienstag die gewöhnlich gut informierte Internetseite Re/code. Diese neue Tweet-Länge könne womöglich schon im März eingeführt werden.

