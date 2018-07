Frankfurt/Main (dpa) - Frauen bleiben in den Chefetagen großer Unternehmen in Deutschland mit Abstand in der Minderheit - auch wenn der Anteil weiblicher Führungskräfte 2015 leicht gestiegen ist. Nach einer Auswertung der Beratungsgesellschaft Ernst & Young sind aktuell nur 40 der 681 Vorstandsposten bei den 160 Dax-Unternehmen in weiblicher Hand. Das sind 4 mehr als zur Jahresmitte 2015. "Deutsche Vorstandsetagen bleiben mehrheitlich männliche Monokulturen", bilanzierte Ana-Cristina Grohnert, Mitglied der EY-Geschäftsführung. Sie baut nun auf die Wirkung der gesetzlichen Frauenquote.

